У Тернополі буде сучасний центр стерилізації

04:11, 19 лютого 2012
Суспільство
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Цього року добудують

У Тернополі цього року добудують сучасний центр стерилізації безпритульних собак.

У цьому кореспондента УНІАН запевнив начальник міського Управління житлово-комунального господарства Володимир БОЛЄЩУК.

«Цього року ми будемо чи не єдиним містом, яке вирішить проблему з безпритульними собаками. Добудувавши центр стерилізації собак у селі Дичків Тернопільського району, ми фактично закриємо питання, яке сьогодні дійсно болить і порушується багатьма громадським організаціями», – сказав В.БОЛЄЩУК.

За його даними, на облаштування сучасного центру стерилізації собак в міському бюджеті передбачили 150 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року члени Тернопільської обласної громадської організації «Асоціація захисників безпритульних тварин «Ноїв ковчег» звернулися у Тернопільську міжрайонну природоохоронну прокуратуру зі скаргою на роботу Тернопільської районної ветеринарної лікарні. Приводом до звернення стала висока смертність серед безпритульних тварин Тернополя, які проходять стерилізацію лікарями районної ветлікарні.

У своєму зверненні члени організації вказали, що прооперованих тварин доправляють в пункт післяопераційної перетримки, що у селі Дичків Тернопільського району. Однак в післяопераційний період лікарі не проводять жодного ветеринарного догляду за хворими тваринами, подальшого лікування у разі ускладнень теж немає, що є знущанням над тваринами та порушенням Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Аби не допустити загибелі, члени Асоціації неодноразово безпритульних тварин повторно оперували або лікували за власні кошти.

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