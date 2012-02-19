Ображений чоловік оголосив вендетту ліфтам

Житомирська міліція порушила кримінальну справу проти чоловіка, який після того, як застряг у ліфті, почав мстити ліфтовому господарству, поламавши 12 ліфтів у Новоград-Волинському.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

«Зловмисник проникав у ліфтові шахти багатоповерхівок Новоград-Волинського, демонтував систему підйомника, викрадав контактори - електричні деталі, без яких ліфти не рухаються»,- повідомили в обласному главку.

Поки міліція працювала над встановленням особи зловмисника, той виводив з ладу по 2-3 ліфти на тиждень, а потім на місяць-два призупиняв свою «діяльність», зазначили в УМВС.

Правоохоронцям вдалося вийти на його слід завдяки відпрацюванню пунктів прийому кольорових металів (контактори, що використовуються для функціонування ліфтів, виготовлені з промислового срібла). На початку лютого його таки затримали на місці скоєння чергового злочину.

Зловмисником виявився 42-річний житель Новоград-Волинського, ніде офіційно не працюючий.

На запитання, що його підштовхнуло до скоєння крадіжок і демонтажу ліфтів, чоловік зізнався, що одного разу, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він застряг у ліфті, довго стукав кулаками у зачинені двері, але ніхто з мешканців будинку не відреагував на його благання про порятунок. Врешті, обізлившись на нерухомий ліфт, чоловік вирішив помститися. А оскільки має вищу технічну освіту, то свої знання вирішив застосувати в ліфтовій шахті, звідки виніс контактори.

Збитки, завдані в результаті його витівок, перевищили 7 тисяч гривень, зауважили в міліції. Проти зловмисника порушено кримінальну справу за ч.3 ст.185 (Крадіжка з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України.