Київрада затвердила програму вкладення 6 млрд. грн. у каналізацію

Київська міська рада затвердила Програму ремонту, реконструкції та розвитку каналізаційного господарства Києва до 2010 року, на реалізацію якої передбачено кошти у розмірі понад 5 млрд.922 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, програма реалізовуватиметься за рахунок фінансів АК «Київводоканал», інвестицій, банківських кредитів, бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.

Як зазначив Д.БАСС, за три роки планується відновити дієздатність ділянок каналізаційних мереж і споруд, що перебувають нині в аварійному стані, а також забезпечити надійність цієї системи. Крім того, додав він, буде створено 1650 додаткових робочих місць.

За словами Д.БАССА, зокрема, передбачається завершити будівництво першої черги Південно-Західного колектора від Голосіївської площі до насосної станції Микільська Борщагівка №2; терміново реконструювати морально застарілі та фізично зношені колектори та самопливні мережі, побудовані ще наприкінці XIX століття; модернізувати очисні споруди першої черги зведення Бортницької станції аерації. До речі, додав він, поруч з нею зарезервовано місце для облаштування комплексу споруд доочистки стічних вод потужністю 1800 тис. куб. м на добу.

Як зауважив перший заступник голови КМДА, ремонтно-відновлювальні роботи чи реконструкцію конкретних об’єктів виконуватимуть після проведення технічного обстеження та розробки проектно-кошторисної документації.