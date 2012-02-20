Працівнику Київського зоопарку тигр зняв скальп
17:47, 20 лютого 2012Суспільство
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Чоловік - у тяжкому стані
Працівник Київського зоопарку, на якого сьогодні напав тигр, знаходиться в лікарні у тяжкому стані.
Про це пише газета «Сегодня».
Видання нагадує, що сьогодні о 10.00 у Київському зоопарку тигр на кличку Тішка напав на працівника зоопарку.
За словами очевидців, закривавленого працівника «швидка» відвезла до лікарні. Його стан оцінюється як тяжкий.
За попередньою інформацією, у робітника з догляду за хижими тваринами знятий скальп, а також численні переломи.
Як повідомляє "Сегодня", працівники звіринця намагалися відігнати тигра, кидали в нього сніг, бігали по даху клітки і кричали "Тішка, ні!". Чому тварина проявила агресію - невідомо.
На місці НП працюють працівники міліції.
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