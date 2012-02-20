Працівнику Київського зоопарку тигр зняв скальп

Працівник Київського зоопарку, на якого сьогодні напав тигр, знаходиться в лікарні у тяжкому стані.

Про це пише газета «Сегодня».

Видання нагадує, що сьогодні о 10.00 у Київському зоопарку тигр на кличку Тішка напав на працівника зоопарку.

За словами очевидців, закривавленого працівника «швидка» відвезла до лікарні. Його стан оцінюється як тяжкий.

За попередньою інформацією, у робітника з догляду за хижими тваринами знятий скальп, а також численні переломи.

Як повідомляє "Сегодня", працівники звіринця намагалися відігнати тигра, кидали в нього сніг, бігали по даху клітки і кричали "Тішка, ні!". Чому тварина проявила агресію - невідомо.

На місці НП працюють працівники міліції.