Fitch пророкує дефолт Греції найближчим часом

Рейтингове агентство Fitch понизило рейтинг Греції з ССС до С після оголошення усіх деталей угоди між країною та приватними інвесторами щодо відмови від половини боргів Греції.

Про це повідомляє сайт агентства Fitch.

У повідомленні зазначається, що Fitch вважає дуже вірогідним дефолт Греції найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, на світанку 21 лютого Єврогрупа погодила другу програму допомоги Греції, яка спрямована на зменшення боргових зобов’язань країни.

Згідно з рішенням, Греція отримає 130 млрд. євро кредиту під 2,8% річних з Європейського фонду фінансової стабільності, а приватні кредитори країни погодилися списати 53,5% боргів.