У Парижі сьогодні роздаватимуть статуетки «Сезар»

Сьогодні в Парижі відбудеться вручення національної французької кінопремії «Сезар», передає РІА «Новости».

Основними претендентами на головний приз вважаються картини "Полісс" Майвенн Ле БЕСКО, "Недоторканні" Еріка ТОЛЕДАНО і "Артист" Мішеля ХАЗАНАВІЧУСА.

"Сезар" присуджується щороку рішенням майже 4 тисяч професіоналів з галузі кіномистецтва, церемонія проходить у паризькому музичному театрі "Шатле".

"Артист" висунутий у 10 номінаціях "Сезар" - на таку ж кількість призів картина претендує в США в рамках премії американської кіноакадемії "Оскар". Франко-бельгійська чорно-біла стилізація під німе кіно 1920-х років вже стала тріумфатором премії британських кінокритиків Circle, на її рахунку три «Золоті глобуси» і кілька десятків інших нагород.

Драматична комедія "Недоторканні" (Intouchables) з моменту виходу на екрани 2 листопада вже зібрала 19 мільйонів кіноглядачів. Вона представлена в дев`яти номінаціях конкурсу.

На рахунку поліцейської драми "Полісс", представленої в 13 номінаціях "Сезар", - приз журі Каннського міжнародного кінофестивалю.

Крім того, на золоту статуетку в номінації "Найкращий фільм" претендують картини: "Я оголошую війну" (La guerre est declaree) Валері ДОНЗЕЛЛІ, "Гавр" (Le Havre) Акі КАУРИСМЯКІ, "Управління державою" (L`exercice de L`etat) П’єра ШОЛЛЕРА і "Батько" (Pater) Алена КАВАЛЬЄ.

Всього будуть названі переможці в 21 номінації.