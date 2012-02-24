На Луганщині під час нападу на АЗС вбили заправницю

У Луганській області скоєно розбійний напад на АЗС, загинула працівниця.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області.

За їх даними, повідомлення про те, що на АЗС «Авіа Плюс» у смт Успенка Лутугинського району скоєно розбійний напад, надійшло в чергову частину Лутугинського райвідділу міліції сьогодні, 24 лютого, о 2.35 від цивільних осіб.

Оператор АЗС - жінка 1982 року народження, з вогнепальним пораненням «швидкою допомогою» була доставлена в Центральну районну лікарню, де о 06.20 від одержаних поранень померла на операційному столі.

Встановлено, що автозаправна станція не обладнана тривожною сигналізацією і гратами на вікнах, зазначили в міліції.

На даний момент продовжується огляд місця події. Проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину.