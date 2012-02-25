У Луцьку відкрилася авторська виставка ляльок-мотанок

У Волинському краєзнавчому музеї відкрилася виставка львівської майстрині «Оксанина лялька». Її автором є львівська майстриня Оксана СМЕРЕКА-МАЛИК. Про це УНІАН повідомили у музеї.

Ляльки майстрині зацікавлюють відвідувачів не тільки майстерністю виконання чи поєднанням кольорів, а й оригінальністю їх подання. Адже виготовлені вони на спеціальній каркасній основі. Всі вони мають назви: „Вечірня ватра”, „Львів’янки – пані та панянки”, „Княгині і боярині”, „Пори року”, „Маків цвіт”, „Сни серпневого поля” тощо.

У творчому доробку майстрині понад 100 ляльок-мотанок, створених з кольорових клаптиків тканини традиційною технікою без використання голки. Зшитими є лише окремі елементи одягу, оздоблення. Роботи О.СМЕРЕКИ-МАЛИК зберігаються в приватних і музейних колекціях України, Польщі, Чехії, Росії, Іспанії, Португалії, Бельгії, Канади, США та інших.

У Луцьк привезли близько 70 ляльок, виготовлених майстринею, які впродовж місяця експонуватимуться на виставці у Волинському краєзнавчому музеї.