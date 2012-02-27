120-тисячне місто третю добу сидить без води

Євпаторія кваліфікувала як надзвичайну ситуацію місцевого значення аварію на магістральному водоводі, через яку більша частина населення 120-тисячного міста вже третій день залишається без нормального водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив штаб цивільної оборони Євпаторії.

«У вівторок, 28 лютого, вода буде подаватися в місто вранці з 6:30 до 8:00 і ввечері з 18:30 до 20:00. У зв`язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні з 29 лютого подача води у місто буде повністю припинена орієнтовно на три доби – із 29 лютого по 2 березня. Буде організовано підвіз води за місцем проживання», – йдеться у повідомленні штабу.

Наразі замість необхідної добової потреби Євпаторії у 32 тис. кубометрів води у місто надходить 18 тис. У старій частині міста вода є майже скрізь. Гірша ситуація у багатоповерхівках: вода піднімається не вище першого-другого поверху або взагалі відсутня. Збільшити тиск у системі неможна, оскільки це може призвести до нових проривів на водоводі.

НП сталася 25 лютого. Причина – сильні морози у Криму в лютому. Аварійні бригади і техніка працюють цілодобово.

Влада Євпаторії організувала в неділю, 26 лютого, підвіз води автоцистернами в мікрорайони міста. Також люди можуть набирати воду зі спецкранів на перших поверхах або в підвалах деяких будинків.