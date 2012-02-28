Україна на два місяці введе режим «відкритого неба»

Україна введе режим «відкритого неба» на час проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства інфраструктури, про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час телемосту «Варшава - Київ. 100 днів до Євро-2012».

«З 15 травня по 15 липня українське небо відкрите для всіх авіакомпаній, які є в світі та мають відповідні ліцензії», - сказав він.

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що Україна завершує переговори «з одним із найбільших лоу-костерів».

«Я думаю, що нам точно вдасться досягти недорогих польотів вже до чемпіонату», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, також під час телемосту «Варшава-Київ. Сто днів до Евро-2012» Б.КОЛЕСНІКОВ запевнив, що Україна практично готова до проведення чемпіонату Європи з футболу, висловив переконання, що турнір відбудеться на високому рівні.