Лікарі збирали лікоть Могилевської півтори години

Півтори години лікарі рятували руку Наталії Могилевської. Про це повідомляє ІА «Screen media». Операцію робили в клініці Інституту хірургії і трансплантології АМН України ім. Шалімова. Лікарі поставили Наталії діагноз «перелом із зсувом ліктьового відростка на правій руці». Кажучи простіше, в результаті автокатастрофи лікоть правої руки Могильовською був роздроблений. Щоб зібрати і зафіксувати всі осколки кістки, лікарям – професорові кафедри травматології і ортопедії Національної академії післядипломної освіти ім. Шупика Олександру Радомському і анестезіологові Олегу Попову, знадобилося півтори години.

«Операція була достатньо складна і тонка, ми збирали осколки кістки за допомогою двох спиць і дротяної конструкції. Тому довелося застосувати загальний наркоз, - каже професор Радомський. - Наталія трималася мужньо і перенесла операцію добре. Після такої травми потрібний відновлювальний період, але вже можна говорити про те, що рука Наталії рухатиметься без будь-яких обмежень».

На ранок після аварії в клініку почали приходити люди, в першу чергу репортери і фотографи-папарацці. Але нікого з них у приміщення не впустили, попри наполегливість деяких. До Могилевської пускають лише близьких. Вночі до Наталії приїжджала Олена Мозгова. Сьогодні співачку зібралися відвідати Дмитро Гордон і Юрій Рибчинський, Лада Лузіна. Протягом дня Наталію збиралася відвідати Світлана Вольнова, щоб, користуючись нагодою, принести свої вибачення за інцидент, що стався недавно.

Вчорашня аварія сталася, коли Наталія зі своїм адміністратором їхала на зйомки серіалу «Танці», де грає одну з ролей. Вона сиділа на передньому сидінні джипа «Тойота Лендкрузер». Тільки вони проїхали станцію метро «Житомирська», за словами водія Наталії, джип «підрізала» «Лада» 9-ої моделі. Щоб ухилитися від зіткнення водій зробив маневр, але не впорався з управлінням, і джип, зачепивши рейсовий автобус, вдарився в борт проспекту Перемоги. Спрацювали подушки безпеки, але пасажири все одно постраждали.

Джип відновленню не підлягає. Аварія сталася дуже недоречі. Відомо, що всі кошти, зароблені за останній рік, буквально минулого тижня Наталія вклала в ділянку землі для будівництва нової студії. Розбитий «Лендкрузер» не був застрахований, тобто ніякої компенсації співачка не зможе одержати. Таким чином, Наталія Могилевська залишилася без автомобіля і без коштів для придбання нового. Також сумно полягають справи і зі страховкою життя співачки. За іронією долі, Наталія, беручи участь у телешоу «Танці з зірками», застрахувала свої ноги на випадок травми – це звичайна практика танцюристів. Але постраждали рука та інші частини тіла, а вони застраховані не були.

Як кажуть лікарі, зарано говорити про те, коли Наталію випишуть з лікарні, і тим більше, коли вона повернеться до професійної діяльності. За оцінками лікуючого лікаря, реабілітаційний період триватиме 6-8 тижнів.