У Києві анголець до смерті забив свого земляка

21:04, 28 лютого 2012
Суспільство
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Разом працювали на секонд-хенді

Сьогодні ввечері співробітники міліції Києва затримали вбивцю 47-річного громадянина Республіки Ангола.

Як повідомив УНІАН начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Києві Ігор МІХАЛКО, затриманий – 45-річний громадянин тієї ж країни, який разом із покійним працював на ринку секонд-хенду біля Шулявського шляхопроводу.

Наразі з’ясовано, що конфлікт між ангольцями виник сьогодні ввечері на ґрунті неприязних стосунків та після спільного вживання алкогольних напоїв.

За попередніми даними, конфлікт переріс у бійку, в якій затриманий наніс руками й ногами смертельні тілесні ушкодження своєму земляку.

Водночас у столичному главку міліції зазначили, що обидва чоловіки прибули до України приблизно рік тому і, подавши документи до Міграційної служби, чекали на отримання статусу біженців.

 

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