Янукович дав Нацбанку особливі права на купівлю золота й діамантів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, вносяться зміни до Закону «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», якими передбачено, що афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння у розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їхнього видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та Міністерству фінансів.

Також внесено зміни до Закону «Про Національний банк України». До функцій НБУ віднесено здійснення діяльності, пов’язаної з розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів, виготовлення банківських металів.

Також передбачено, що для перевезення та охорони цінностей та об'єктів Нацбанк має відомчу охорону. Водночас, за пропозиціями Президента із закону було вилучено норму, що ця відомча охорона Національного банку України в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію" .

Крім того, законом визначено, що використання золотовалютного резерву здійснюється НБУ для виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу і Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених правлінням Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила 22 грудня 2011 року даний закон, але він був заветований Президентом України. 9 лютого парламент ухвалив цей документ остаточно, врахувавши пропозиції Глави держави.