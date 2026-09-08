РФ відбирає житло в українців і заселяє окуповані території росіянами, - Politico

Окреме місце у доповіді займає політика русифікації. У школах на окупованих територіях використовуються виключно російські навчальні програми.

Окуповані Росією території України визнані одним із найменш вільних місць у світі. Про це йдеться в новому звіті американської правозахисної організації Freedom House.

У дослідженні захоплені росіянами українські землі отримали -1 бал зі 100 і статус "несвободних", тоді як сама Росія – 12 балів, а Україна – 51 бал, пише Politico.

У звіті зазначено, що одним із ключових інструментів окупації Freedom House назвав примус мешканців до отримання російських паспортів. Українці, які відмовилися від російського громадянства, зіткнулися з обмеженнями доступу до базових послуг, залякуванням, конфіскацією майна або загрозою висилки.

Відео дня

Правозахисники також вказали на обмеження свободи пересування. Для мешканців деяких окупованих районів виїзд пов’язаний із проходженням так званої фільтрації, під час якої людей допитують і перевіряють.

Видання зазначило, що окреме місце у доповіді займає політика русифікації. У школах використовуються лише російські навчальні програми. У сфері освіти дітям нав’язують російську версію історії. Водночас українська ідентичність та символіка розглядаються окупаційною владою як прояв ворожнечі.

Конфіскація майна

Ще однією проблемою залишається майно українців, які покинули свої домівки.

Freedom House зазначила, що відмова від російського громадянства та неможливість особисто пройти процедуру перереєстрації власності можуть створити ризик втрати житла. Російська влада використовує норми, що дозволяють оголошувати нерухомість "безхазяйною" та передавати її іншим людям.

Таким чином, українці, які покинули окуповані території, зіткнулися з загрозою втратити нерухомість, що їм належить.

Репресії та затримання

Правозахисники також зафіксували переслідування людей за висловлення проукраїнської позиції. Під кримінальні та адміністративні статті потрапляють журналісти, активісти, релігійні діячі та звичайні мешканці.

Правозахисники попередили, що реальний масштаб репресій встановити складно, оскільки незалежний моніторинг на окупованих територіях сильно обмежений.

Російська окупація

Російська окупація українських територій триває з 2014 року, коли РФ захопила Крим та частину Донецької й Луганської областей. Після початку повномасштабного вторгнення Росія ще окупувала частини Херсонської та Запорізької областей.

При цьому з січня по серпень 2026 року українські військові звільнили 26 населених пунктів, а на одному з напрямків повернули під контроль близько 450 кв. км території.

Вас також можуть зацікавити такі новини: