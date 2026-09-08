Сили оборони збили 175 цілей, але є влучання: Зеленський про наслідки атаки РФ

Працівникам ДСНС вдалося врятувати тринадцять людей.

У Києві та області, а також по інших регіонах України тривають роботи з ліквідації наслідків російської масованої атаки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди". Є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури у столиці, – сказав Зеленський.

Президент додав, що наразі відомо про двох загиблих та десятьох поранених внаслідок російського удару по столиці. Також, за словами президента, працівникам ДСНС вдалося врятувати тринадцять людей. Президент також розкрив деталі ударів РФ по інших регіонах. Зокрема на Київщині РФ влучила по обʼєктах критичної інфраструктури.

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"На Одещині – по звичайному ринку. Двоє поранених у Харкові. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці атакували тепловоз потяга Київ – Суми на залізничній станції на Сумщині. На щастя, без постраждалих. Триває евакуація людей. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині", – додав Зеленський.

За його словами, протягом ночі Сили оборони збили 175 повітряних цілей. Однак частина засобів ураження РФ досягла своїх цілей.

"Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою FREYJA. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", – наголосив Зеленський.

Нічна атака РФ: що відомо

Раніше у КМВА повідомили, що по Києву РФ била балістичними ракетами, а також дронами. А за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 поранених, 5 людей госпіталізували, двоє з них - у тяжкому стані.

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