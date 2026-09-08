Україна знайшла дешевий спосіб збивати 'Бандеролі', - Brave1

При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів.

В Україні розробили нову систему протиповітряної оборони (ППО)), яка має можливості збивати російські ракети S8000 "Бандероль". Про це повідомляє консорціум Brave1.

В компанії зазначили, що сучасна технологічна війна постійно змінюється, і ворог не стоїть на місці.

"Одне з його останніх напрацювань – ракета-дрон "Бандероль", яку росіяни використовують для терору мирних міст. Тепер в України є нова технологічна відповідь. Один з засобів від учасника Brave1 уже знищує "Бандеролі". При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів", - йдеться у повідомленні.

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В Brave1 наголосили, що станом на сьогодні існує вже декілька продуктів, здатних протидіяти "Бандеролям".

"Розвиваємо та масштабуємо інноваційні рішення для захисту українських міст", - додали в компанії.

Російська "Бандероль" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія все активніше застосовує "Бандероль" – відносно дешеву нову зброю, яка несе менший боєзаряд, ніж звичайні крилаті ракети, але може змусити Україну використовувати ті самі обмежені та дорогі засоби ППО для її перехоплення.

Цей пристрій, також відомий як S8000, є невеликим безпілотним боєприпасом з реактивним двигуном, що поєднує в собі риси крилатої ракети та ударного безпілотника з реактивним двигуном.

Ракетодрон значно дешевший і оснащений меншою боєголовкою, ніж звичайна крилата ракета, але для її збиття можуть знадобитися ті самі складні системи протиповітряної оборони.

Саме цей дисбаланс робить цю зброю особливо проблематичною для України. Росія може відносно дешево виробляти та запускати "Бандеролі", змушуючи Київ витрачати на їх перехоплення дефіцитні та потенційно дорожчі ресурси.

На відміну від крилатих ракет, що запускаються зі стратегічних бомбардувальників, для його застосування не потрібно залучати літаки, зліт яких може дати українським силам додаткове попередження про майбутній напад.

Також радник президента Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія замість реактивних дронів буде атакувати Україну реактивними ракетами. Флеш зазначив, що ракета "Дань-Т" схожа на російський ракетодрон "Бандероль".

Український ветеран та військовий аналітик kriegsforscher зазначив, що російська крилата ракета "Дань-Т" є досить перспективною. Станом на серпень вона може запускатися як з наземних, так і з численних повітряних платформ. Дальність польоту ракети становить 500 км, а вага боєголовки – 135 кг. Запуски можуть здійснюватися з літаків Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 та вертольоту Мі-28.

Він прогнозує, що в 2027 році слід очікувати надзвичайно великої кількості проблем, пов’язаних з дешевими ракетами, які важко перехопити. Росіяни планують виготовити у 2027 році близько 10 000 ракет лише типу "Дань-Т".

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