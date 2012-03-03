Фірташ запропонував черкаським бізнесменам профінансувати аеропорт

Голова Федерації роботодавців України, голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ закликав бізнесменів інвестувати у соціальну сферу регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації роботодавців України, про це Д.ФІРТАШ сказав під час зустрічі з бізнесменами та керівництвом Черкаської області.

«Ми повинні взяти відповідальність перед тими містами, тими селами, де живемо. Хтось купить автобус, хтось відремонтує дорогу або побудує дитячий садок. Якщо ми разом скинемось потроху, то і ситуація буде змінюватись, і держава буде змінюватись», – наголосив він.

«Люди, які працюють на ваших підприємствах, повинні отримувати задоволення не тільки від того, що працюють, а й від того, що живуть у цьому місті», – додав Д.ФІРТАШ.

У якості першого спільного проекту він запропонував черкаським бізнесменам профінансувати реконструкцію черкаського аеропорту. При цьому Д.ФІРТАШ висловив готовність особисто виділити 30% з необхідних 24 млн. грн.

Після зустрічі з підприємцями голова Федерації роботодавців України відвідав недавно збудовану Черкаську обласну дитячу лікарню. Д.ФІРТАШ заявив, що виділить 9 млн. грн. на закупівлю обладнання для першого в Україні безкоштовного реабілітаційного центру для дітей з дитячим церебральним паралічем.