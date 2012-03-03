Пожежу на Крюківському заводі гасять 40 рятувальників і 11 одиниць техніки

Пожежу на Крюківському вагонобудівному заводі намагаються загасити 11 одиниць основної і спеціальної техніки і 40 чоловік особового складу МНС.

Про це повідомив представник облМНС.

За його даними, через сильне задимлення рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання.

На місце події виїхала оперативно-мобільна група на чолі з начальником Територіального управління МНС у Полтавській області Романом КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11:52 на пункт зв`язку Кременчуцького районного відділу МНС надійшло повідомлення про пожежу в ремонтно-будівельному цеху будівельної частини ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Площа цеху становить 240 квадратних метрів. У цеху, орієнтовно, знаходиться 120 кубічних метрів дошки і руберойд.