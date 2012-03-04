Громадянину Росії, який поранив у Харкові офіцера міліції, загрожують 15 років

Громадянину Росії, який поранив у Харкові підполковника міліції, загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, прокуратурою Ленінського району Харкова порушена кримінальна справа за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) стосовно 32-річного жителя Російської Федерації. За напад на дільничного інспектора міліції йому загрожує до п'ятнадцяти років перебування за ґратами або довічне позбавленням волі.

Інцидент стався 5 січня, коли старший дільничний інспектор міліції Ленінського райвідділу підполковник міліції Валерій КУКУРУДЗА прийшов до Будинку культури залізничників, де розташований дільничний пункт міліції, щоб провести черговий прийом громадян. Серед громадян, що чекали на дільничного, був нетверезий молодий чоловік. Порівнявшись із ним дільничний запитав, що трапилося та з яким питанням він прийшов на прийом. Надати зрозумілу відповідь чоловік не зміг. З незрозумілих причин він витягнув з кишені ніж та накинувся на міліціонера.

Дільничний зміг ухилитися від удару та намагався вибити ніж з рук нападника, але отримав ножове поранення в ногу. В цей час до дільничного зайшов директор культурно-освітнього центру «Дозвілля». Чоловік не розгубився, миттю зняв із себе куртку та накинув її на голову зловмиснику, після чого агресивного відвідувача вдалося приборкати.