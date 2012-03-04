У львівських автобусах всі написи - німецькою мовою

Депутати Львівської міської ради вимагають облаштувати громадський транспорт Львова, який був привезений до міста з Німеччини, україномовними вказівниками.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сесії Львівської міської ради голова фракції політичної партії «Фронт Змін» Михайло ХМІЛЬ звернувся до міського голови Андрія САДОВОГО з вимогою „забезпечити облаштування пасажирського транспорту міста Львова оформленими згідно з вимогами законодавства інформаційними повідомленнями щодо маршруту руху відповідного транспорту, а також правил його користування та безпеки перевезення”.

За словами М.ХМІЛЯ, обурення громадськості, а відтак і депутатів міськради, викликали автобуси, які були привезені з Німеччини для подальшої експлуатації у Львові, „які так і залишилися обладнаними для німців, але аж ніяк не для львів’ян”.

«Справа в тому, що усі написи інформативного та попереджувального характеру, на зразок: «аварійний вихід», «тримайтесь подалі від дверей» чи інші написані німецькою мовою, а на табло, де повинні бути розташовані назви вулиць, якими курсує відповідний автобус - німецькомовні назви, - сказав М.ХМІЛЬ. - Відгуки мешканців з цього приводу зводяться до обурення та скептичних зауважень, що скоро їм доведеться носити з собою німецько-українські словники, аби зрозуміти інструкцію поведінки в закордонному транспорті. Складно та соромно уявити, яке враження така картина може скласти на гостей нашого міста».