В Україні з'явиться ще одна міжнародна книжкова виставка

7-9 вересня 2012 року під час третього фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ вперше відбудеться міжнародна книжкова виставка у Чернівцях повідомляє gazeta.ua з посиланням на сайт організаторів. До цього проекту планується залучити 5-6 видавництв з Австрії, Німеччини, Швейцарії, 2 видавництва з Польщі й 4-5 українських.

Головна тема першої міжнародної виставки – видання українських авторів в Європі та закордонних письменників в Україні.

Також на виставці будуть представлені книжкові проекти партнерів фестивалю – Німецького культурного центру Ґете-Інститут Київ (Німеччина), Pro Helvetia (Швейцарія), Польського Інституту в Києві та Австрійського культурного форуму.