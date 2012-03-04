В Україні з'явиться ще одна міжнародна книжкова виставка
10:47, 04 березня 2012Суспільство
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7-9 вересня 2012 року під час третього фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ вперше відбудеться міжнародна книжкова виставка у Чернівцях
7-9 вересня 2012 року під час третього фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ вперше відбудеться міжнародна книжкова виставка у Чернівцях повідомляє gazeta.ua з посиланням на сайт організаторів. До цього проекту планується залучити 5-6 видавництв з Австрії, Німеччини, Швейцарії, 2 видавництва з Польщі й 4-5 українських.
Головна тема першої міжнародної виставки – видання українських авторів в Європі та закордонних письменників в Україні.
Також на виставці будуть представлені книжкові проекти партнерів фестивалю – Німецького культурного центру Ґете-Інститут Київ (Німеччина), Pro Helvetia (Швейцарія), Польського Інституту в Києві та Австрійського культурного форуму.
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