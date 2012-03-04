У Києві вшанували пам'ять Шухевича (фото)

На Софійській площі учасники панахиди за Романом Шухевичем створили великий "живий" тризуб і заспівали гімн України, повідомляє ТСН.

У неділю, 4 березня, на Софійській площі в Києві пройшла панахида за головнокомандувачем УПА Романом Шухевичем, організована Спілкою Української Молоді. Панахиду відслужив ректор Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ отець Петро Жук, пише Олена Білозерська у своєму блозі. Церковний хор заспівав "Вічная пам'ять". Після панахиди учасники, тримаючись за руки, створили великий "живий" тризуб - на знак того, що пам'ять про українських героїв повинна об'єднувати усіх, і заспівали державний гімн, а потім - "Червону калину".

Як відомо, 5 березня 2012 року виповнюється 62 роки з дня загибелі Романа Шухевича.

Нагадаємо, 14 жовтня 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв Роману Шухевичу. звання героя України. Але в 2011-му це рішення через суд було скасовано.

Фото УНІАН