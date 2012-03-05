За напад на представника «Репортерів без кордонів» порушили справу

У Києві за фактом нападу на початку лютого на представника міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» Оксану РОМАНЮК порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, справу порушено сьогодні за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Провадження досудового слідства доручено Подільському райуправлінню ГУ МВС України в м. Києві.

При цьому у повідомленні нагадується, що 6 лютого до Подільського райвідділу міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення про бійку на проспекті Свободи. Конфлікт виник через встановлення торговельних кіосків, що, на думку місцевих жителів, цілком незаконно.

Повідомлення було зареєстроване, а на місце події прибула слідчо-оперативна група. До міліціонерів звернулася О.РОМАНЮК, якій, за її словами, були завдані удари в обличчя. Під час конфлікту вона представлялася журналістом, однак не пред’явила посвідчення, оскільки на той момент не мала його з собою.

Оскільки складу злочину, передбаченого ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, в діях невстановлених осіб виявлено не було, Подільським районним управлінням ГУ МВС України в м. Києві було відмовлено у порушенні кримінальної справи за цією статтею.

Матеріали дослідчої перевірки направлено до прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, вночі з 6 на 7 лютого невідомі особи проводили будівельні роботи поряд із будинком на проспекті Свободи, 24, у Києві (житловий масив Виноградар). Забудовники встановлювали поряд із будинками МАФи (малі архітектурні форми), вирізуючи дерева й намагаючись розташувати МАФи на дитячому й спортивному майданчиках. Проти забудови вийшли протестувати декілька жителів, серед них була й представник міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» в Україні О.РОМАНЮК. Вона попросила забудовників показати документи, у відповідь забудовник порадив жителям припинити протести, оскільки має дозвіл на забудову від управління благоустрою Київської міської державної адміністрації.

Після цього почалося зіткнення, в ході якого О.РОМАНЮК отримала тілесні ушкодження. Представник «Репортерів без кордонів» написала заяву до міліції. Правоохоронці склали протокол, а нападника відпустили.

Начальник Управління зв'язків із громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК повідомив, що міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО взяв під особистий контроль встановлення причин та обставин і виявлення винних у побитті представника міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» в Україні О.РОМАНЮК.

8 лютого у Головному управлінні контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації заявили, що дозволів на встановлення малих архітектурних форм на просп. Свободи, 24-26 забудовник не має.