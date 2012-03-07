Депутат: зовнішні пошкодження Трапезної церкви є очевидними

Кияни стурбовані руйнацією Трапезної церкви св. Апостола Іоанна Богослова Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, відповідний лист з проханням звернути увагу на стан пам’ятки та вжити необхідних заходів для усунення пошкоджень надійшов на адресу комісії від столичної громади.

«На жаль, в міському і державному бюджеті немає в необхідній кількості коштів на збереження пам’яток. Кілька об’єктів Золотоверхого монастиря - частина яких знаходиться в муніципальній власності, а частина в державній - теж потерпають від недофінансування. Гроші необхідні для реставрації «муніципальної» дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря в київському бюджеті не знайшлось, шкода, що і в Державному немає грошей для «державної» Трапезної церкви», - обурений голова комісії О.БРИГИНЕЦЬ.

Зовнішні пошкодження Трапезної церкви очевидні, особливо з півночі, північного сходу та сході: помітні тріщини фасаду та цоколю церкви, пошкодження шару тиньку, який місцями зовсім відсутній. Це підтверджують й експерти Міністерства культури України та Головне управління охорони пам’яток. «Не виключаю, що поруч із зовнішніми ознаками пошкодження стіни мають і серйозні внутрішні проблеми», - додав О.БРИГИНЕЦЬ.

Тому голова комісії звернувся до міністра культури Михайла КУЛИНЯКА з проханням віднайти в поточному році кошти для реставраційних робіт у Трапезній церкві.

О.БРИГИНЕЦЬ нагадав, що сьогодні покриття церкви немає автентичного вигляду, що є наслідком «радянських реконструкцій». До ХVIII ст. Трапезна була покрита тесом, а не гуцульською гонтою, як зараз. Після ХVIII ст. храм мав золоті бані. «Тож, можливо, настав час повернути храмові первісний вигляд», - висловив пропозицію О.БРИГИНЕЦЬ.

Прес-служба також нагадує, що Трапезна церква є пам’яткою національного значення згідно з Постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року №970 (охоронний номер №13).