Бензин щодня дорожчає на 10 копійок

З настанням весни почалося подорожчання нафтопродуктів: ціни на стелах АЗС практично щодня ростуть на 5-10 копійок. За даними консалтингової групи «А-95», зараз середня ціна літра А-95 - 10,40 (у столиці є по 10,69 за літр), дизпалива - 9,71. Про це пише газета "Сегодня".

«До 11 грн / л ціни на бензин доповзуть в другій половині березня, а по дизпаливу перевищать 10 грн / л, - говорить директор «А-95» Сергій Куюн. - Причина - за минулий тиждень нафта подорожчала з $ 120 до $ 126 за барель і дешевшати не буде, а старі запаси майже вичерпано"

Президент асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів Україна» Леонід Косянчук каже, що в цій ситуації трейдери можуть ввести різні ціни по регіонах через різну купівельну спроможность населення.

За словами прес-секретаря прем`єра Віталія Лук`яненка, уряд зараз проводить консультації з учасниками ринку, щоб зробити зростання цін на паливо адекватним подорожчання сировини і не допустити спекуляцій.