Намісник Лаври заявив, що УПЦ КП не існує

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородській і Чорнобильський Павло заявляє, що православної церкви Київського патріархату в Україні не існує.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу Weekly.ua.

«Є політична партія, яка має таку назву», - зазначив Павло, відповідаючи на запитання про діяльність синодальної комісії Української православної церкви Московського патріархату щодо діалогу з УПЦ Київського патріархату і Українською автокефальною церквою. «Переговори проводилися, але закінчувалися нічим, коли доходили до питання канонічності. Я не бачу сенсу переговорів із цими людьми. Возз'єднання ніякого не може бути. Лише приєднання відпалих чад до Церкви», - вважає митрополит Павло.

Нагадаємо, що Митрополит Вишгородській і Чорнобильський Павло призначений помічником митрополита Володимира в управлінні Київською митрополією і є одним із кандидатів на пост керівника УПЦ МП.