Депутати хочуть заборонити українцям курити в барах і на стадіонах

Депутати хочуть заборонити українцям паління, щонайменше, у громадських місцях. Штрафи за порушення сягають 10 тисяч гривень.

Як повідомляє ТСН, перше коло законопроект вже пройшов. Втім, противників у нього достатньо як в депутатській залі, так і на вулицях. До переліку заборонених для куріння місць ввійшли ресторани, метро, транспортні зупинки, лікарні, стадіони. Закрити обіцяють навіть святу святих Верховної ради - курильню, де весь час виникають таємні переговори та інформація, яка випереджає події.

Незгодні з тютюновою забороною депутати вже обіцяють палити у сесійній залі, та запрошують журналістів курити на балконах. Водночас автори закону заявляють, що у виробників цигарок у парламенті сильне лоббі. На це вони відповідають смертельною статистикою: в Україні щодня налічується 440 смертей від раку. Пасивні курці - у зоні ризику не менше, ніж ті, хто тримає в руках цигарку. Депутати також посилаються на світовий досвід. Так в Ірландії за паління в пабі загрожує штраф у 3 тисячі євро. У США в деяких штатах курити не можна навіть на вулиці. У Європі дискутують навіть про заборону курити у власних автомобілях. У Канаді та частково у США таку заборону вже запровадили: курити не можна, якщо в машині є діти.

