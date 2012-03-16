Азаров певен, що сланцевий газ уже близько

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що найближчому майбутньому Україна матиме можливість почати розробку сланцевого газу на своїй території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

«Я глибоко переконаний, що не через рік, але протягом найближчого часу, ми матимемо розробку свого власного сланцевого газу. Зараз велика робота ведеться з розробки наших власних родовищ своїми власними силами. Ви, напевно, читали, що дві бурові платформи, дуже серйозні, буквально найближчим часом уже почнуть працювати на наших родовищах», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, "ДТЕК Нафтогаз" розглядає можливість участі в тендері на укладення угод про розподіл продукції (УРП) по Юзівській та Олеській площам.

Нагадаємо, в грудні 2011 року Кабінет міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) по Юзівській (Донецька і Харківська області) та Олеській (Львівська область) вуглеводневих площах із запасами сланцевого газу.