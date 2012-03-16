Бригинець бачить, що у Києві йде війна на знищення

Ще одна творча майстерня Національної Спілки художників України може опинитися на вулиці, оскільки Подільська адміністрація відмовляє Спілці у продовженні оренди приміщення на вул. Набережно-Лугова, 3.

З проханням допомогти зберегти право оренди зазначеного приміщення звернулися члени Спілки художників до голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, повідомили УНІАН у прес-службі голови профільної комісії Київради.

«Здається, що київська влада відкрила справжнє полювання на митців. Якщо мисливці люблять розвішувати в себе шкіру і черепи вбитих тварин, то київська влада колекціонує відібрані у художників майстерні. Чергове полювання розпочато на майстерню по вул. Набережно-Лугова, 3», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат нагадав, що на сьогодні в Києві постійно намагаються виселити художників: на Андріївському узвозі, 18, в Києво-Печерській Лаврі, на вул. Городецького, 10 тощо.

«В Києві йде війна на знищення: кожного місяця, кожного тижня ми чуємо новий сигнал SOS від митців і сьогодні це питання стоїть руба: хто кого? Якщо влада не зупиниться, то від художніх майстерень точно нічого не залишиться», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Приміщення на вул. Набережно-Лугова, 3 площею 36,5 кв. м під творчу майстерню Національна Спілка художників України орендує з 2004 року.