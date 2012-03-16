Кучеренко: НКРЕ не справляється із роллю регулятора на енергоринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) не справляється з роллю регулятора на енергоринку.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив екс-міністр ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО, коментуючи підвищення тарифів на електроенергію з 1 березня цього року.

За словами А.Кучеренко, на українському енергоринку склалася ненормальна ситуація. «Я, як колишній міністр ЖКГ, можу констатувати наявність жорсткого диктату з боку енергетиків іншим галузям економіки. Вони стають нерегульованими і некерованими, підкоряючись тільки інтересам «газових» або «вугільних» груп. Де той споживач, який може задовольнити апетити цих груп? НКРЕ при цьому абсолютно не виконує свою роль, як регулятор енергоринку - немає сьогодні державної політики в цій геть монополізованій галузі. Ось і виникають такі проблеми, як із ЗАлКом або ЗФЗ», - відзначив народний депутат і додав: «Я не хочу робити ніяких похмурих прогнозів, але мені киргизькі колеги розповідали, з чого власне в Киргизії почалися масові безлади. Там теж одномоментно пройшли підвищення цін на комуналку й електроенергію, а через кілька тижнів люди вийшли на вулиці».

Відповідаючи на питання УНІАН про те, чому керівництво Запорізької області недостатньо уваги сьогодні приділяє проблемам працівників тих підприємств, які більше всього страждають від підвищення цін на електроенергію, А.КУЧЕРЕНКО сказав: «Ось це завжди було для мене загадкою - начебто могутня індустріальна область, але вона чомусь завжди програвала в боротьбі за свої інтереси. Я не чув виразної позиції глави Запорізької обладміністрації Олександра ПЕКЛУШЕНКА ні з проблем Запорізького феросплавного, ні з питання закриття ЗАлКа. Самий час депутатам від правлячої партії, що представляють інтереси області, довести, що вони члени партії дійсно регіонів».

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на березень в середньому на 4%.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги з 1 березня зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без ПДВ).