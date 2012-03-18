В Одесі затримали чоловіка з гранатою

Сьогодні в Одесі нарядом міліції затримано на вулиці 44-річного громадянина, в якого було вилучено бойову гранату Ф-1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ.

Подробиць про особу правопорушника і обставини затримання в обласному Управлінні внутрішніх справ поки не уточнюють.

Це вже третій інцидент, пов'язаний з виявленням в місті вибухонебезпечних пристроїв. Зокрема, 9 березня, в руках мешканця будинку по вулиці Пастера вибухнув запал від гранати, який нібито був знайдений потерпілим безпосередньо на вулиці.

13 березня одним з пішоходів була виявлена граната Ф-1 поряд з тролейбусною зупинкою на площі Толбухіна, що пізніше виявилася, за офіційною версією співробітників МНС, навчальною.