Почала роботу телефонна лінія "Матері проти наркотиків"

У Луганській області сьогодні почала роботу «гаряча лінія» «Матері проти наркотиків».

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, цю ініціативу обласної Ради жінок підтримав голова ОДА Володимир ПРИСТЮК.

«Третина питань, з якими я стикаюся у ході робочих поїздок, торкаються розповсюдження наркотиків. Наркоманія – соціальна хвороба, яка глибоко пустила коріння в наше суспільство і вимагає від усіх нас об'єднати зусилля з боротьби з цією заразою», – сказав він.

Дзвінки прийматимуться на багатоканальний телефон. Жителі області можуть розраховувати на повну анонімність. Подальший механізм роботи з одержаною інформацією наступний: інформація щодня оброблятиметься і направлятиметься до правоохоронних структур для оперативного реагування. Наприкінці кожного тижня підбиватимуться попередні підсумки діяльності, звіти про перевірки за фактами, викладеними у зверненнях жителів області, широко висвітлюватимуться у пресі.

Координувати роботу «гарячої лінії» доручено заступнику голови – керівнику апарату ОДА Олександру ОСТАПЕНКУ.