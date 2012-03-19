У Горлівці бомжів прив'язали до ланцюга і змусили працювати

У м. Горловці Донецької області співробітники міліції затримали членів злочинної групи, що примушували бомжів працювати на рабських умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції з посиланням на начальника управління Павла ПАНАСЮКА, до Калінінського райвідділу звернувся 43-річний чоловік, який розповів, що в одному з приватних будинків на хуторі «Стінки» він півтори доби тримали в нашийнику на металевому ланцюгу і при цьому періодично били декілька чоловіків. Коли один з мучителів виявив до потерпілого «жалість» і ослабив йому нашийник, той скористався цим і втік.

Прибулий на місце наряд міліції переконався в правдивості свідчень чоловіка, вилучив ряд речових доказів, у тому числі і металевий ланцюг, завдовжки близько 6 метрів.

Слідством було встановлено, що постраждалий близько місяця тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував термін за крадіжку. Не маючи свого житла, за порадою знайомих, він прийшов до 54-річного чоловіка, який «міг забезпечити роботою». Насправді потерпілий опинився в числі раніше судимих одинадцяти чоловіків і однієї жінки, які на рабських умовах виконували волю «господаря». Чоловіки займалися збором металобрухту на покинутих дачах, розбиранням нежилих будинків. Робочий день починався о 4-5-й годині ранку. Харчувалися «раби» овочами, які збирали в кінці дня на оптовому ринку. Незгодних з порядками регулярно били. Коли постраждалий потрапив у немилість до «господаря» за неякісно виконану роботу при розбиранні будинку, його побили, а потім прикували в нашийнику з ланцюгом до ліжка.

У міліції відзначили, що чоловік, що втік з «рабства», дякував правоохоронцям за його врятоване життя, оскільки був упевнений, що інакше «господар» розшукав би його і убив.

За фактом злочину відносно господаря і його двох поплічників порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадання людини, здійснене за попередньою змовою групою осіб, або що супроводжується спричиненням йому фізичних страждань). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження свободи на строк до 5 років або позбавлення волі на той же термін. Підозрювані затримані і поміщені в ізоляторі тимчасового тримання м. Горловки.