Акцію протесту під Миколаївською прокуратурою оголосили безстроковою

Учасники акції на підтримку Оксани МАКАР, які другу добу пікетують будівлю прокуратури Миколаївської області, збирають скарги постраждалих від незаконних дій правоохоронних органів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із організаторів акції Юрій КРУЦИЛОВ.

Пікетники вимагають звільнити слідчого, який відпустив двох підозрюваних у справі О.МАКАР, а також прокурорів Центрального району, м. Миколаєва і області.

«Ідея збирати такі факти виникла у нас спонтанно, - зазначив Ю.КРУЦИЛОВ. – Ми відчули таку підтримку людей, яку навіть не чекали. Багато миколаївців підходять, підтримують нас морально, жінка нагодувала нас сьогодні гарячим супом, приносять чай і каву. Свою професійну допомогу запропонували комп`ютерник і юрист. П`ять чоловік ночували сьогодні разом із нами. Всі говорять: давайте, хлопці, дійте!».

Пікетники оголосили про відкриття біля обласної прокуратури громадської приймальні, куди кожен може принести свою скаргу на незаконні дії міліції, прокуратури, судів або невиконання судових рішень. На сьогодні активісти одержали вже чотири такі скарги.

Як пояснив Ю.КРУЦИЛОВ, активісти хочуть виготовити штамп «Народний контроль» і позначити всі зібрані документи, зареєструвати їх. Потім активісти мають намір допомогти громадянам розслідувати їхні справи і вирішити спірні питання.

«На тлі пильної уваги до ситуації з О.МАКАР потрібно піднімати всі ці справи, де з людьми обійшлися несправедливо, - заявив Ю.КРУЦИЛОВ. – Необхідно змінити всіх керівників прокуратури. На їхнє місце прийдуть нові, але вони знатимуть, що є контроль над їхніми діями, що ми завжди готові вийти з наметами на знак протесту. Люди самі просять нас, громадських діячів, займатися такими розслідуваннями».

Разом з тим Ю.КРУЦИЛОВ висловив стурбованість з приводу відомостей про те, що розслідування справи О.МАКАР збираються передати до Генеральної прокуратури.

«Одна справа – контроль Генеральної прокуратури, і зовсім інша, якщо всі матеріали і підслідних переведуть до Києва. Не хочеться, щоб людей ввели в оману», - сказав він.

Акція під обласною прокуратурою оголошена безстроковою.

Довідка УНІАН. 10 березня в Миколаєві троє молодиків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР, згвалтували її, після чого, щоб приховати сліди злочину, задушили і намагалися спалити. У потерпілої обгоріло 55% тіла, вона перебуває у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.