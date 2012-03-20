Екс-голова сільради у Криму сяде на 9,5 років за хабар
Центральний райсуд Сімферополя сьогодні засудив колишнього голову ради села Малоріченське Ігоря Костромцова
Центральний райсуд Сімферополя сьогодні засудив колишнього голову ради села Малоріченське Ігоря КОСТРОМЦОВА до дев`яти з половиною, а екс-землевпорядника Анатолія БАТЯЕВА - до восьми з половиною років ув`язнення за отримання 750 тис. дол. хабара.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, їх взяли під варту в залі суду.
Чиновники Малоріченської сільради і посередник вимагали 1,1 млн. дол. хабара у росіянина за допомогу у виділенні 5 гектарів землі. Їх викрили влітку 2009 року при отриманні частини хабара.
Згідно з рішенням суду, у сільських керівників також конфіскують майно.
Також колишні чиновники позбавлені права три роки обіймати посади в органах місцевого самоврядування.
«Доведено їх вину в отриманні хабарів, зловживанні службовим становищем, перевищенні повноважень і посадовий підробці», - заявили в прокуратурі.
Посередник отримав п`ять років тюрми.