Податкова змусить виробників проплатити перехід на електронні акцизні марки

Податківці вивчають можливість введення в Україні електронних акцизних марок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Державної податкової служби - начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ.

«Наші фахівці одержали вже завдання вивчити досвід провідних країн, які використовують електронний контроль, так звану електронну марку акцизного податку. Вона являє собою чіп, в якому зберігається інформація, хто виготовив, яка сума податку була сплачена, яка зміна працювала при виготовленні даної продукції», - зазначив А.ГОЛОВАЧ.

За його словами, використання цього механізму є поширеним в Європі.

Також він повідомив, що на сьогодні ведеться діалог з бізнесом про можливі зміни на ринку лікеро-горілчаної продукції. «Для бюджету це нічого не коштуватиме, це буде вимога до виробника. Легальний виробник має закладати це в собівартість... У цьому полягає дискусія, щоб переконати, якщо ми для вас створюємо умови для того, щоб ви чесно платили податки... то ви повинні йти назустріч державі і брати якісь, зокрема накладні витрати на себе», - резюмував податківець.