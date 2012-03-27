У Херсоні робітнику верстатом відрізало руку

У Херсоні працівнику ВАТ "Херсонський завод гумотехнічних виробів" верстатом відрізало праву руку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду в Херсонській області, інцидент стався вчора, 26 березня, о 13.25, під час виконання робіт на лінії печатання і лакування металу, рука 38-річного працівника потрапила в механізм верстата для подачі листового металу. За висновком лікарів, потерпілий дістав травматичну ампутацію правого передпліччя.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, потерпілий учора о 14.10 у стані шоку був доставлений у травматологічне відділення лікарні ім. Тропіних. О 16.20 його в стабільно тяжкому стані перевели в реанімаційне відділення лікарні.

За словами начальника Державної інспекції нагляду за промисловою безпекою та охороною праці Михайла ШУМСЬКОГО, за фактом виробничого травматизму Держгірпромнаглядом розпочате спеціальне розслідування.

На місці події працює комісія зі спеціального розслідування, створена теруправлінням Держгірпромнагляду, котра встановить обставини і причини нещасного випадку.