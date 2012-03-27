«ТойХтоПройшовКрізьВогонь» дійшов до Москви

Український художній фільм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», знятий відомим українським режисером Михайлом Іллєнком, покажуть завтра у рамках Другого Московського міжнародного кінофоруму «Кіно друзів».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив продюсер фільму Володимир Філліпов.

«Публіка, в Росії у цілому і в Москві зокрема, давно просила привезти «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», але ми не знали, як це краще зробити. І тут зателефонували російські друзі-кінематографісти і запропонували показати наш фільм російському глядачу у рамках форуму «Кіно друзів», - сказав В.Філліпов.

За його словами, показ фільму пройде у Москві вперше. Презентувати фільм приїде також сам режисер стрічки М.Іллєнко. Початок показу о 17.00 за московським часом. Вхід для всіх відвідувачів – безкоштовний.

В.Філліпов розповів, що покладає великі надії на участь української стрічки у московському кінофорумі.

«На презентацію прийдуть російські кінопрокатники. Також розраховуємо на допомогу Посольства України і українську громаду в Росії – щоб показати стрічку в якомога більшій кількості російських регіонів, в першу чергу – де проживають українці», - сказав він, додавши, що українські дипломати вже запросили його до Посольства для обговорення механізмів співпраці.

Продюсер нагадав, що фільм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» вийшов на екрани завдяки участі Української держави – Міністерство культури профінансувало зйомки стрічки на 60%.

Фільм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» розповідає про долю хлопчика з Полтавської області Івана Додоки, який стає радянським військовим льотчиком, Героєм Радянського Союзу. Але доля складається так, що йому доводиться пройти крізь німецький полон, радянські табори, і нарешті, волею долі потрапити до Канади, де він стає вождем місцевого індіанського племені.

Прототип головного героя - льотчик-ас часів Другої світової війни, Герой Радянського Союзу, гвардії старший лейтенант Іван Даценко, командир ланки 10-го гвардійського авіаційного полку 3-й гвардійської авіаційної дивізії 3-го гвардійського авіаційного корпусу авіації дальньої дії, уродженець села Чернечий Яр під Диканькою Полтавської області, нібито після нацистського і радянського полону потрапив до Канади, де став вождем індіанського племені, яке входило до конфедерації ірокезів.

Фільм одержав Гран-прі ІІІ Київського міжнародного кінофестивалю (2011 р.). Вийшов на екрани 19 січня 2012 року.