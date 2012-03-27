Сомалійські пірати захопили судно «Eglantine»: серед екіпажу є українець

26 березня поблизу Мальдівських островів сомалійськими піратами було захоплено торговельне судно „Eglantine” (прапор Болівії), серед членів екіпажу є громадянин України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Республіці Кенія.

За даними посольства, на борту судна перебувають 23 члени екіпажу, з яких 11 - іранці, 10 - філіппінців, 1 - індієць та один громадянин України.

Зазначена інформація підтверджується офіцером зв’язку операції Євросоюзу „Аталанта”.

Посольствам України в Ірані та Індії дано доручення з’ясувати детальні відомості щодо захопленого судна.

Справа перебуває на особливому контролі у Департаменті консульської служби МЗС України.