Сомалійські пірати захопили судно «Eglantine»: серед екіпажу є українець

18:46, 27 березня 2012
Суспільство
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Про це повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Республіці Кенія

26 березня поблизу Мальдівських островів сомалійськими піратами було захоплено торговельне судно „Eglantine” (прапор Болівії), серед членів екіпажу є громадянин України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Республіці Кенія.

За даними посольства, на борту судна перебувають 23 члени екіпажу, з яких 11 - іранці, 10 - філіппінців, 1 - індієць та один громадянин України.

Зазначена інформація підтверджується офіцером зв’язку операції Євросоюзу „Аталанта”.

Посольствам України в Ірані та Індії дано доручення з’ясувати детальні відомості щодо захопленого судна.

Справа перебуває на особливому контролі у Департаменті консульської служби МЗС України.

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