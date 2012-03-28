Троє дітей загинуло в пожежі на Одещині

В Одеській області внаслідок пожежі у будинку загинули троє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За даними МНС, трагедія сталася вчора, 27 березня, у селі Сухий Лиман Овідіопольського району.

О 19.11 у приватному житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей (2005, 2006 та 2009 р.н.), які загинули від отруєння продуктами горіння. Їхню матір у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до обласної лікарні.

О 21.16 підрозділом МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Одеській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.