Троє дітей загинуло в пожежі на Одещині
Їхню матір у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до обласної лікарні.
В Одеській області внаслідок пожежі у будинку загинули троє дітей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
За даними МНС, трагедія сталася вчора, 27 березня, у селі Сухий Лиман Овідіопольського району.
О 19.11 у приватному житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей (2005, 2006 та 2009 р.н.), які загинули від отруєння продуктами горіння. Їхню матір у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до обласної лікарні.
О 21.16 підрозділом МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Одеській області.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.