Міст через Буг обійдеться Миколаєву у 540 мільйонів доларів

Орієнтовна вартість мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві становитиме приблизно 540 млн. доларів США. Про це начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Геннадій Савченко поінформував голову Миколаївської облдержадміністрації Миколу Круглова, повідомляється на сайті Миколаївської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, начальник Служби автомобільних доріг поінформував губернатора про хід переговорів з Японським агентством з міжнародної співпраці стосовно проекту «Спорудження мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві» станом на 22 березня 2012 року.

Мостовий перехід через річку Південний Буг передбачається побудувати на міжнародній автомобільній дорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог), яка пролягає уздовж Азовського і Чорного морів, забезпечує сполучення великих промислово-адміністративних центрів і морських портів півдня України. Автодорога також входить до складу двох міжнародних транзитних коридорів: Євро-Азійського транспортного коридору (Рені-Ізмаїл-Одеса-Миколаїв-Мелітополь-Новоазовськ на Таганрог) і Чорноморської дороги (Одеса-Миколаїв-Херсон-Керч).

Проект передбачається реалізувати спільно з Японським агентством з міжнародної співпраці («Джайка», від англ. «JICA»).

Попередньо тип моста визначається як підвісний. Термін підготовки проекту, згідно з процедурам «Джайка», - 1,5 року.

Проект планується реалізувати за рахунок програми Офіційної допомоги розвитку уряду Японії відповідно до Закону України від 7.02.2002 року «Про Комплексну програму затвердження України як транзитної держави в 2002-2010 роках» і відповідного розпорядження Кабінету міністрів України від 16.11.2002 року № 659-р і низки урядових доручень упродовж 2009-2010 років.

У повідомленні зазначається, що переваги цієї лінії полягають у дуже низькому відсотку за кредитом – до 1,4% і терміні кредиту до 25 років з пільговим періодом у 7 років.

Після передачі японською стороною проектів угод відбудеться обмін нотами (листами від урядів обох країн) і безпосередня підготовка проекту (укладення договорів, підготовка тендерів, розробка проектної документації тощо).

За умови своєчасного проходження всіх необхідних процедур з підготовки проекту, в квітні-травні 2012 року сторони будуть готові обмінятися дипломатичними нотами. Підписання угоди про кредит може бути заплановано на кінець 2012 – початок 2013 року.