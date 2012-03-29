Суд скасував надто м’який вирок прапорщику міліції

У Житомирі суд скасував м’який вирок міліціонеру, який жорстоко побив затриманого.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

Зокрема, за її словами, Апеляційний суд Житомирської області скасував за м’якістю призначеного покарання вирок Богунського районного суду Житомира стосовно колишнього працівника батальйону патрульної служби при УМВС.

Апеляційний суд визнав колишнього працівника міліції винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також позбавив правоохоронця звання «прапорщик міліції» згідно зі ст. 54 (позбавлення спеціального звання) Кримінального кодексу України.

Вироком суду першої інстанції колишньому співробітнику міліції було призначено аналогічне покарання, однак тоді щодо нього було застосовано ст. 75 Кримінального кодексу України - засудженого звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

Суд встановив що засуджений помітив під час охорони громадського порядку на території центрального автовокзалу п’яного чоловіка, затримав його і доставив до кімнати міліції.

"Там міліціонер з великою силою завдав йому ударів, від яких затриманий втратив свідомість. У подальшому, щоб приховати свій злочин, міліціонер викликав патрульний автомобіль, щоб доставити затриманого на витвереження до Житомирського центру детоксикаційної допомоги ЦМЛ №2. Вже звідти, у зв’язку із погіршенням стану здоров’я, потерпілого було доставлено до лікарні та прооперовано", - повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.