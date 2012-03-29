На завтра синоптики обіцяють дощ

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 30 березня буде хмарно з проясненнями. У східних областях, Криму та Приазов'ї дощі, місцями сильні, на решті території невеликий дощ, вночі та вранці у західних і північних областях подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7-12 м/с, у західній, південній та східній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; у Карпатах впродовж доби від 3° тепла до 2° морозу.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, вночі та вранці подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

У столиці також хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, вночі та вранці подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.