У Києві через отруєння чадним газом померли троє людей

У двоповерховому приватному гаражі на вулиці Тепловозній через отруєння чадним газом загинули три особи, ще три - госпіталізовані.

Як повідомляє прес-служба МНС, отруєння сталося через порушення правил експлуатації бензинового генератора. Гараж був збудований самовільно. За попередньою інформацією, всі постраждалі приїхали працювати до Києва із Хмельницької та Рівненської областей. За фактом події правоохоронними органами проводиться слідство.

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