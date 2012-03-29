Будівництво «Олімпійського» коштувало п'ять життів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

У прокуратурі підкреслили, що всі потерпілі були офіційно працевлаштовані.

Прокуратурою Печерського району міста Києва за всіма фактами проведено перевірки, за результатами яких порушено 5 кримінальних справ. Лише в одному випадку відмовлено в порушенні кримінальної справи, адже перевіркою встановлено, що потерпілий уражений електричним струмом із своєї вини.

У трьох кримінальних справах уже винесено вироки і винні особи притягнені до кримінальної відповідальності.

Ще одна справа перебуває на розгляді в суді, а слідство у п’ятій кримінальній справі – триває.