Учасники мітингу пам’яті Оксани Макар вимагали не забути і про інших

Про це кореспондента УНІАН повідомила координатор ініціативної групи «Громада проти беззаконня», один з організаторів мітингу Євгенія Матейчук.

«Зараз ми робимо акцент на цьому, - зазначила Е.Матейчук. – На мітингу прозвучали нові факти резонансних злочинів, скоєним в Україні лише за останній час, в яких фігурують сини - доньки – свати - брати депутатів і чиновників: смерть байкера в Ужгороді, вбивство торговця в Одесі, трагедія у Запоріжжі. Ми вимагаємо, щоб ці справи розслідували об'єктивно й відкрито, і всіляко привертатимемо до них увагу».

У мітингу взяли участь близько 40 активістів ініціативної групи «Громада проти беззаконня». Учасники акції тримали в руках транспаранти з написами: «Вимагаємо правосуддя!», «Закон – один для всіх!», «Вимагаємо справедливого покарання!», «Нема жалю до нелюдів!».

Учасники акції зібралися біля будівлі обласного управління УВС, де вимагали від начальника відомства Валентина Парсенюка публічно вибачитися за те, що назвав О.Макар «бомжихою».

Від будівлі обласного УВС учасники акції перейшли на центральну вулицю міста Радянську, де в Каштановому сквері продовжили мітинг і ушанували хвилиною мовчання пам'ять про О.Макар.

Е.Матейчук також повідомила, що підготовлені всі документи для реєстрації ініціативної групи «Громада проти беззаконня», в якій склався кістяк активістів, – молодих людей, готових у будь-який час підтримати акції протесту і контролювати дії правоохоронців з розслідування резонансних злочинів. Зараз вони мають намір вимагати завершення слідства у справі О.Макар приблизно у місячний термін.

«Щоб не затягували, інакше, коли затихне обурення громадськості, можна проводити розслідування в тому ж руслі – «мажори», як і раніше, відкуповуватимуться і залишатимуться безкарними. Суди у справах Оксани, а також Олександри Попової повинні бути відкритими. Зараз наш головний інструмент – публічність», - заявила Е.Матейчук.

За її словами, подібні громадські групи вже існують в Одесі й Запоріжжі.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 18-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину намагалися її спалити.

Потерпіла з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології в дуже тяжкому стані.

16 березня О.Макар переправили в Донецький опіковий центр.

Сьогодні, 29 березня, дівчина померла.