У Києві може з'явитися вулиця Малевича

Відповідний проект рішення Київради підготувала Комісія з питань культури та туризму на звернення Польського Інституту з проханням підтримати перейменування зазначеної вулиці, повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії, депутата Київради Олександра Бригинця.

О.Бригинець також поінформував, що зазначене перейменування вже підтримала і комісія з найменувань та пам’ятних знаків КМДА. Тому проект рішення «Про перейменування вулиці Боженка у Голосіївському районі м. Києва на вулицю Казимира Малевича» буде внесений до порядку денного однієї з найближчих сесій Київради.

При цьому депутат пояснив, що необхідність прийняття цього рішення полягає у створенні умов для вшанування пам’яті Малевича Казимира Севериновича - всесвітньовідомого київського художника-авангардиста, одного з засновників нових напрямів у абстрактному мистецтві та у зв’язку з відзначенням у 2013 році 165-річчя з дня його народження.

***Казимир Малевич - український художник-авангардист, один із засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві - супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва. В 1915 започаткував новий модерністський напрям у мистецтві - супрематизм («Чорний квадрат на білому тлі», «Біле і чорне»). Народився і вчився малювати в Києві, в 1927-1930 рр. викладав в Київському художньому інституті, де в цей час працювали Михайло Бойчук, Віктор Пальмов, Федір Кричевський, Вадим Меллер, Олександр Богомазов, Василь Касіян.

Батьки К.Малевича і сам він були поляками за походженням.