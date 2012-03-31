На похорони Оксани Макар прийшли близько тисячі людей

Сьогодні ховають жертву миколаївських ґвалтівників Оксану Макар. На похорони дівчини прийшли близько тисячі людей, повідомляє Gazeta.ua.

Із Херсонського СІЗО під конвоєм доставили вітчима Оксани, щоб він зміг попрощатися з донькою. Після церемонії прощання його відправлять назад до СІЗО. За даними ЗМІ, 41-річний Суровицький (вітчим дівчини) вже має шість судимостей за крадіжки авто та пограбування.

Вшанувати пам'ять Оксани приїхав мер Миколаєва Володимир Чайка. Вінки зі словами співчуття передали партія "Батьківщина", Тетяна Бахтєєва, Микола Катеринчук тощо. Відспівували Оксану у квартирі у селищі Луч. Всередину пустили тільки рідних та близьких. Усі представники ЗМІ чекали під під'їздом.