Унікальний проект очищення річки пройшов державну експертизу

Роботи з очищення русла річки Лугань, заплановані екологічним проектом «Відновлення гідрогеологічного і санітарного стану річки Лугань», почнуться в середині червня нинішнього року.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, повідомив начальник головного управління охорони навколишнього природного середовища Олександр Арапов.

За його словами, проект пройшов державну експертизу, незабаром будуть оголошені тендери. Всі роботи з розчищення 27 кілометрів русла Лугані мають бути виконані за 3 роки 7 місяців. Загальна вартість проекту - без малого сто мільйонів гривень.

«Цього року рішенням сесії облради з обласного екологічного фонду вже виділено 10 мільйонів гривень, є домовленість з міською радою Луганська (значна частина річки протікає по території обласного центру) про виділення ним у нинішньому році 20 мільйонів гривень, - розповів О.Арапов. - Крім того, розраховуємо на фінансування і з державної скарбниці. Приблизно 74 мільйони із загальної вартості проекту підуть на будівельно-монтажні роботи: будівництво нових насосних станцій, гребель, пішохідних мостів. Решта грошей - власне на розчищення русла».

В цілому ж проект передбачає очищення заплави річки від сміття і старих дерев, укріплення берегів, що обрушилися, безпосередньо, розчищення русла від мула, оновлення водовипусків, запірної арматури, каналів, насосних станцій.

«Його здійснення важливе не лише для нашої області. Лугань - найдовша притока Сіверського Донця, головної водної артерії ряду регіонів України і сусідньої Російської Федерації, - зазначив О.Арапов. - До того ж проектів, подібних цьому, в нашій країні за всю її незалежну історію не було».