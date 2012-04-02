Білорусь підвищила експортні мита на нафту і нафтопродукти

Білорусь з 1 квітня підвищує експортні мита на нафту і нафтопродукти. Таке рішення міститься в постанові Ради міністрів №273 від 27 березня 2012 року, передає БЕЛТА з посиланням на прес-службу білоруського уряду.

Згідно з документом, експортне мито на нафту з 1 квітня зросло з 411,2 дол. до 460,7 дол. за 1 т. Єдина ставка експортного мита на світлі та темні нафтопродукти (крім бензину), яка з 1 жовтня 2011 року уніфікована на рівні 66% від мита на нафту, з 1 квітня становить 304 дол. за 1 т проти 271,4 дол. у березні 2012 р. Таке саме мито встановлене на бензол, толуол, ксілоли. На товарні бензини і прямогінний бензин ставка вивізних митних зборів, виходячи з коефіцієнта 0,9, становить 414,6 дол. за 1 т замість 370,1 дол. у березні. Мито на пропан, бутани, етилен, пропіле, бутилен і бутадієн, інші зріджені гази встановлена на рівні 158,6 дол. замість 157,3 дол.

Постановою внесено зміни до постанови Ради міністрів №1932 від 31 грудня 2010 року "Про встановлення ставок вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених із нафти, і визнанні деяких постанов Ради міністрів Республіки Білорусь такими, що втратили чинність". Документ прийнято відповідно до указу №716 від 31 грудня 2010 року "Про ставки вивізних митних зборів".

З 1 жовтня 2011 року Білорусь слідом за Росією здійснює розрахунок експортних мит на нафту і нафтопродукти за формулою "60/66". Йдеться про продукцію, що вивозиться з території республіки за межі митної території Митного союзу. Формула розрахунку передбачає, що ставка експортних мит на світлі та темні нафтопродукти уніфікується і розраховується з коефіцієнтом 0,66 (66%) від ставки мита на нафту. Одночасно з 1 жовтня експортне мито на нафту було знижене шляхом скорочення відсотка від різниці між ціною моніторингу нафти і ціною відсікання з 65% до 60%. При цьому коефіцієнт розрахунку ставки мита на бензини становить 0,90 (90%).